Ростовчанин в приступе шизофрении до смерти избил отца
Мужчина проломил пострадавшему череп
Пострадавший умер в больницеФото: "КП" Архив
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Страшная трагедия произошла в ростовской семье. 35-летний мужчина в приступе шизофрении ударил своего отца кулаком в голову.
Пострадавший 59-летний мужчина не обращался за помощью к медикам. В какой-то момент ему стало настолько плохо, что главу семьи отвезли в БСМП-2. Спустя 11 дней после конфликта мужчина умер в больнице.
- У пострадавшего был перелом лицевой кости и закрытая черепно-мозговая травма, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.
ИСТОЧНИК KP.RU