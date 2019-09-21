2019-09-21T12:03:58+03:00
Общество

Ростовчанин в приступе шизофрении до смерти избил отца

Мужчина проломил пострадавшему череп
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пострадавший умер в больницеПострадавший умер в больницеФото: "КП" Архив
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Страшная трагедия произошла в ростовской семье. 35-летний мужчина в приступе шизофрении ударил своего отца кулаком в голову.

Пострадавший 59-летний мужчина не обращался за помощью к медикам. В какой-то момент ему стало настолько плохо, что главу семьи отвезли в БСМП-2. Спустя 11 дней после конфликта мужчина умер в больнице.

- У пострадавшего был перелом лицевой кости и закрытая черепно-мозговая травма, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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