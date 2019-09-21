«Ростов» сыграет с тамбовскими «волками» в Мордовии

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-21T12:21:44+03:00

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В субботу, 21 сентября, в столице Мордовии состоится матч 10-го тура Российской премьер-лиги. Футбольный клуб «Тамбов» принимает «Ростов».

Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, в 400 километрах от родного города. Матч начнется в 19:00.

- В составе донской команды выступает бывший футболист «Тамбова» Дмитрий Чистяков. В прошлом сезоне футболист внес большой вклад в успехи команды, а летом перешел в «Ростов», - отметили в пресс-службе донского клуба

Хозяева поля - дебютанты элитного дивизиона российского футбола. Этот сезон 2019/20 — первый для «волков» в РПЛ. После 9-го тура «Ростов» занимает третье место с 20 очками, а тамбовчане с пятью очками находятся на последнем месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU