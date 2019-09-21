2019-09-21T13:18:35+03:00
Общество

«Чувство вкуса напрочь отсутствует»: беременную Анастасию Костенко раскритиковали в пух и прах за одежду

Девушке посоветовали отказаться от создания коллекции
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Модель воспитывает дочь. Фото: Instagram Анастасии КостенкоМодель воспитывает дочь. Фото: Instagram Анастасии Костенко
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Внешний вид беременной ростовчанки Анастасии Костенко подвергся жесткой критике в сети.

Молодая мама разместила в своем микроблоге фото, где она изображена в куртке и нежном платье молочного цвета с поясом. Анастасия воодушевлена беременностью и счастлива. Модель сообщила, что любит жизнь и поблагодарила за все, что имеет.

kostenko.94kostenko.94
Очередной прекрасный день, нереальный мастер-класс и начинающаяся осень - очень даже кстати Я люблю тебя, жизнь Спасибо за все, что есть у меня и моих близких! P.S. Всем отличных выходных! Отдыхайте и настраивайтесь на продуктивную неделю, чтобы ворваться в неё с новыми идеями и целями . #autumn #18weekspregnant #pregnantstyle #ilovemylife
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Мысли Анастасии не были интересны подписчикам. Девушки похвалили внешний вид беременной модели и ее счастливые глаза. Но некоторым было не до комплиментов. Они принялись критиковать одежду знаменитости. Новость о создании коллекции одежды подогрела недовольство злопыхателей.

- Ну вот вроде симпатичная , но чувства вкуса у вас напрочь отсутствует . Не обижайтесь, вы прекрасная мамочка. Это видно! Но вот не фешн-эксперт, уж простите. Как вы будете создавать коллекции - ума не приложу. Вам только нужен опытный дизайнер и стилист, - высказалась finamom12.

kostenko.94kostenko.94
Хорошо забытое старое Иногда я разрываюсь между мыслью срезать 15 см волос и мыслью их отращивать дальше Спасибо @sergio_m_travel за фотографии Лет 5 прошло P.S. Макияж и образ от моей @rasulova_valentina
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Поклонники сразу стали писать, что у Костенко отличный вкус. Модель не отреагировала на нападки и комплименты. Очевидно, ростовчанка решила не словом, а делом доказать злопыхателям их неправоту.

Стоит отметить, что фото красавицы набрало почти 37 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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