«Чувство вкуса напрочь отсутствует»: беременную Анастасию Костенко раскритиковали в пух и прах за одежду

СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-21T13:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Внешний вид беременной ростовчанки Анастасии Костенко подвергся жесткой критике в сети.

Молодая мама разместила в своем микроблоге фото, где она изображена в куртке и нежном платье молочного цвета с поясом. Анастасия воодушевлена беременностью и счастлива. Модель сообщила, что любит жизнь и поблагодарила за все, что имеет.

kostenko.94 Очередной прекрасный день, нереальный мастер-класс и начинающаяся осень - очень даже кстати Я люблю тебя, жизнь Спасибо за все, что есть у меня и моих близких! P.S. Всем отличных выходных! Отдыхайте и настраивайтесь на продуктивную неделю, чтобы ворваться в неё с новыми идеями и целями . #autumn #18weekspregnant #pregnantstyle #ilovemylife

Мысли Анастасии не были интересны подписчикам. Девушки похвалили внешний вид беременной модели и ее счастливые глаза. Но некоторым было не до комплиментов. Они принялись критиковать одежду знаменитости. Новость о создании коллекции одежды подогрела недовольство злопыхателей.

- Ну вот вроде симпатичная , но чувства вкуса у вас напрочь отсутствует . Не обижайтесь, вы прекрасная мамочка. Это видно! Но вот не фешн-эксперт, уж простите. Как вы будете создавать коллекции - ума не приложу. Вам только нужен опытный дизайнер и стилист, - высказалась finamom12.

kostenko.94 Хорошо забытое старое Иногда я разрываюсь между мыслью срезать 15 см волос и мыслью их отращивать дальше Спасибо @sergio_m_travel за фотографии Лет 5 прошло P.S. Макияж и образ от моей @rasulova_valentina

Поклонники сразу стали писать, что у Костенко отличный вкус. Модель не отреагировала на нападки и комплименты. Очевидно, ростовчанка решила не словом, а делом доказать злопыхателям их неправоту.

Стоит отметить, что фото красавицы набрало почти 37 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU