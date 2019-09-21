«Чувство вкуса напрочь отсутствует»: беременную Анастасию Костенко раскритиковали в пух и прах за одежду
Внешний вид беременной ростовчанки Анастасии Костенко подвергся жесткой критике в сети.
Молодая мама разместила в своем микроблоге фото, где она изображена в куртке и нежном платье молочного цвета с поясом. Анастасия воодушевлена беременностью и счастлива. Модель сообщила, что любит жизнь и поблагодарила за все, что имеет.
Мысли Анастасии не были интересны подписчикам. Девушки похвалили внешний вид беременной модели и ее счастливые глаза. Но некоторым было не до комплиментов. Они принялись критиковать одежду знаменитости. Новость о создании коллекции одежды подогрела недовольство злопыхателей.
- Ну вот вроде симпатичная , но чувства вкуса у вас напрочь отсутствует . Не обижайтесь, вы прекрасная мамочка. Это видно! Но вот не фешн-эксперт, уж простите. Как вы будете создавать коллекции - ума не приложу. Вам только нужен опытный дизайнер и стилист, - высказалась finamom12.
Поклонники сразу стали писать, что у Костенко отличный вкус. Модель не отреагировала на нападки и комплименты. Очевидно, ростовчанка решила не словом, а делом доказать злопыхателям их неправоту.
Стоит отметить, что фото красавицы набрало почти 37 тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU