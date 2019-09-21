В Ростовской области разыскали двух пропавших школьниц

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-21T13:59:09+03:00

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Полицейские разыскали двух пропавших 15-летних девушек. Школьницы найдены через пять дней после исчезновения.

Ка ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов». Две несовершеннолетние жительницы Багаевского района пропали 16 сентября. Девочки ушли в школу и не вернулись. Мама одной из пропавших обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.

Школьниц нашли в Семикаракорском районе. Они живы, с ними все в порядке.

- В настоящее время 15-летние школьницы находятся в центре временного содержания несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас в обстоятельствах исчезновения детей разбираются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU