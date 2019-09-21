На ростовском гребном канале стартовал чемпионат России

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-21T16:07:59+03:00

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В донскую столицу приехали лучшие спортсмены из 19 регионов страны. За медали поборются более 300 юниоров.

- Гребной канал принимает крупнейший юниорский старт во второй раз, в прошлом году сборная региона завоевала третье общекомандное место, - рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Стоит отметить, что всего гребным спортом в области занимается более 1400 человек. Он развивается в четырех муниципальных образованиях и в десяти спортивных учреждениях.

СПРАВКА "КП"

Гребной канал "Дон" был основан в 1968 году. Тогда он представлял собой водную акваторию с небольшими деревянными постройками по берегам. За полувековую историю тренировочная база воспитала не одно поколение олимпийских чемпионов и призеров чемпионатов мира и Европы. Длина канала - 2380 метров, площадь - 154292 гектара.

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ИСТОЧНИК KP.RU