Житель Ростовской области поехал воровать арбузы и стал жертвой угона
Мужчина узнал от своего знакомого, что на одном из полей Ростовской области можно набрать арбузов. Дончанин поехал туда на своем автомобиле ВАЗ 2105. Но когда дончанин возвращался домой с полным багажником, ему позвонил владелец поля.
— Хозяин потребовал вернуть похищенные арбузы. Мужчина приехал по адресу, который ему назвали, и стал выгружать урожай. А когда вернулся к машине, то не обнаружил ее на месте. Потерпевший сразу заявил в полицию об угоне, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
По подозрению в похищении машины полицейские задержали в Целинском районе 50-летнего владельца бахчи. Горе-угонщик сказал, что просто хотел прокатиться на машине. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде. Машину вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU