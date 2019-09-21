Житель Ростовской области поехал воровать арбузы и стал жертвой угона

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-21T17:11:53+03:00

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Мужчина узнал от своего знакомого, что на одном из полей Ростовской области можно набрать арбузов. Дончанин поехал туда на своем автомобиле ВАЗ 2105. Но когда дончанин возвращался домой с полным багажником, ему позвонил владелец поля.

— Хозяин потребовал вернуть похищенные арбузы. Мужчина приехал по адресу, который ему назвали, и стал выгружать урожай. А когда вернулся к машине, то не обнаружил ее на месте. Потерпевший сразу заявил в полицию об угоне, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По подозрению в похищении машины полицейские задержали в Целинском районе 50-летнего владельца бахчи. Горе-угонщик сказал, что просто хотел прокатиться на машине. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде. Машину вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU