Суд оштрафовал двух Жителей Ростовской области за убийство более 170 собак
Новошахтинский районный суд вынес приговор двум жителям Ростовской области, убившим 173 бездомных собаки, сообщает пресс-служба суда.
Мужчин судили по статье «Жестокое обращение с животными», хотя они по контракту с властями занимались отловом бездомных собак.
По материалам дела, дончане уничтожали животных препаратом, который для этих целей запрещен. Отловленных собак содержали в ненадлежащих условиях. Все это привело к гибели 173 животных.
Суд назначил минимальное наказание, которое предусматривает статья. За массовое уничтожение животных мужчины получили штрафы в размере 100 и 110 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU