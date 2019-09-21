Суд оштрафовал двух Жителей Ростовской области за убийство более 170 собак

СЕГОДНЯ 17:43 2019-09-21T17:43:15+03:00

Они отлавливали и травили псов

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Новошахтинский районный суд вынес приговор двум жителям Ростовской области, убившим 173 бездомных собаки, сообщает пресс-служба суда.

Мужчин судили по статье «Жестокое обращение с животными», хотя они по контракту с властями занимались отловом бездомных собак.

По материалам дела, дончане уничтожали животных препаратом, который для этих целей запрещен. Отловленных собак содержали в ненадлежащих условиях. Все это привело к гибели 173 животных.

Суд назначил минимальное наказание, которое предусматривает статья. За массовое уничтожение животных мужчины получили штрафы в размере 100 и 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU