2019-09-21T18:08:35+03:00
Общество

Самая красивая россиянка Алина Санько поздравила земляков с Днем города

ДЕНИСОВ ПЕТР
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Алина Санько поздравила земляков с праздником. Фото: Instagram Алины СанькоАлина Санько поздравила земляков с праздником. Фото: Instagram Алины Санько
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Уроженка Азова «Мисс Россия» Алина Санько решила поздравить земляков с праздником. В субботу, 21 сентября, родной город красавицы отмечает 952 годовщину со дня основания.

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Друзья, сегодня наступило одно из самых ожидаемых и любимых событий азовчан! 21 сентября отмечается 952 годовщина образования моего родного и любимого города Азова!!! С чем искренне поздравляю всех азовчан и гостей города С днём рождения, Азов!!! #миссроссия #миссроссия2019 #missrussia #missrussia2019 #азов #деньгородаазова
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- Искренне поздравляю всех азовчан и гостей города, - написала в своем микроблоге Instagram Алина Санько . - С днём рождения, Азов!

ms.alinasankoms.alinasanko
Друзья, желаю всем чудесного, яркого и доброго дня! Радуйтесь каждому дню, думайте о хорошем, создавайте себе настроение и будьте счастливы! Всех люблю! #миссроссия #миссроссия2019 #missrussia2019 #missrussia
11036 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В комментариях подписчики стали не только поздравлять родной город девушки с днем рождения, но и оставлять восторженные отзывы в адрес «Мисс России». Многие даже признавались в любви девушке, хотя еще совсем недавно ее критиковали из-за победы в конкурсе. Некоторые люди посчитали, что она не достойна короны.

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Друзья, совсем недавно я окончила базовый курс в академии имиджа
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Алина Санько никак на критику не отвечала. Она просто продолжала рассказывать о непростых буднях «Мисс России», а также демонстрировать отличную фигуру и яркие наряды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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