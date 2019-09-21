Самая красивая россиянка Алина Санько поздравила земляков с Днем города
Уроженка Азова «Мисс Россия» Алина Санько решила поздравить земляков с праздником. В субботу, 21 сентября, родной город красавицы отмечает 952 годовщину со дня основания.
- Искренне поздравляю всех азовчан и гостей города, - написала в своем микроблоге Instagram Алина Санько . - С днём рождения, Азов!
В комментариях подписчики стали не только поздравлять родной город девушки с днем рождения, но и оставлять восторженные отзывы в адрес «Мисс России». Многие даже признавались в любви девушке, хотя еще совсем недавно ее критиковали из-за победы в конкурсе. Некоторые люди посчитали, что она не достойна короны.
Алина Санько никак на критику не отвечала. Она просто продолжала рассказывать о непростых буднях «Мисс России», а также демонстрировать отличную фигуру и яркие наряды.
ИСТОЧНИК KP.RU