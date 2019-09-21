Самая красивая россиянка Алина Санько поздравила земляков с Днем города

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-21T18:08:35+03:00

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Уроженка Азова «Мисс Россия» Алина Санько решила поздравить земляков с праздником. В субботу, 21 сентября, родной город красавицы отмечает 952 годовщину со дня основания.

ms.alinasanko Друзья, сегодня наступило одно из самых ожидаемых и любимых событий азовчан! 21 сентября отмечается 952 годовщина образования моего родного и любимого города Азова!!! С чем искренне поздравляю всех азовчан и гостей города С днём рождения, Азов!!! #миссроссия #миссроссия2019 #missrussia #missrussia2019 #азов #деньгородаазова

- Искренне поздравляю всех азовчан и гостей города, - написала в своем микроблоге Instagram Алина Санько . - С днём рождения, Азов!

ms.alinasanko Друзья, желаю всем чудесного, яркого и доброго дня! Радуйтесь каждому дню, думайте о хорошем, создавайте себе настроение и будьте счастливы! Всех люблю! #миссроссия #миссроссия2019 #missrussia2019 #missrussia

В комментариях подписчики стали не только поздравлять родной город девушки с днем рождения, но и оставлять восторженные отзывы в адрес «Мисс России». Многие даже признавались в любви девушке, хотя еще совсем недавно ее критиковали из-за победы в конкурсе. Некоторые люди посчитали, что она не достойна короны.

ms.alinasanko Друзья, совсем недавно я окончила базовый курс в академии имиджа

Алина Санько никак на критику не отвечала. Она просто продолжала рассказывать о непростых буднях «Мисс России», а также демонстрировать отличную фигуру и яркие наряды.

ИСТОЧНИК KP.RU