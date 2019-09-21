2019-09-21T20:28:30+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону власти решили создать 10 новых пешеходных зон

За их создание возьмутся в 2020 году
ДЕНИСОВ ПЕТР
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За реализацию проектов возьмутся в 2020 годуЗа реализацию проектов возьмутся в 2020 годуФото: Денис Демков
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В донской столице будет создано не менее 10 новых пешеходных зон. Как сообщила пресс-служба городской администрации, поручение мэрии дал губернатор Василий Голубев.

На заседании власти утвердили перечень территорий, где будут созданы благоустроенные пешеходные зоны. Работы должны были пройти на нескольких улицах, в том числе Сержантова, Зорге, Московской, в переулке Газетный, 40-летия Победы до парка Вересаева, лестничный спуск в створе Чехова, бульвар Новоселов, Зорге, Медном и Стачки.

На каждом участке предусмотрен индивидуальный подход, позволяющий создать как исключительно пешеходные, так и пешеходно-транспортные улицы с ограниченным транспортным движением.

Проекты начнут воплощать в 2020 году. Работы по благоустройству пешеходной зоны вдоль Московской в районе Соборной площади уже ведутся. На этом участке установят уличную мебель и высадят растения.

Пешеходную зону в переулке Газетном на участке от Красноармейской до Максима Горького на территории Кировского и Ленинского районов планируется выполнить за счет внебюджетных денег.

Известно, что не все территории прошли общественную экспертизу. Не совсем удачным является изменений на Зорге, где находится разделительная полоса от 339-й Стрелковой Дивизии до Еременко. Там узкая дорога и по обеим сторонам проходит дорога с интенсивным движением транспорт. Возможно, что взамен будет предложено создание новой пешеходной зоны по улице Жмайлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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