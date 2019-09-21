В Ростове-на-Дону власти решили создать 10 новых пешеходных зон
В донской столице будет создано не менее 10 новых пешеходных зон. Как сообщила пресс-служба городской администрации, поручение мэрии дал губернатор Василий Голубев.
На заседании власти утвердили перечень территорий, где будут созданы благоустроенные пешеходные зоны. Работы должны были пройти на нескольких улицах, в том числе Сержантова, Зорге, Московской, в переулке Газетный, 40-летия Победы до парка Вересаева, лестничный спуск в створе Чехова, бульвар Новоселов, Зорге, Медном и Стачки.
На каждом участке предусмотрен индивидуальный подход, позволяющий создать как исключительно пешеходные, так и пешеходно-транспортные улицы с ограниченным транспортным движением.
Проекты начнут воплощать в 2020 году. Работы по благоустройству пешеходной зоны вдоль Московской в районе Соборной площади уже ведутся. На этом участке установят уличную мебель и высадят растения.
Пешеходную зону в переулке Газетном на участке от Красноармейской до Максима Горького на территории Кировского и Ленинского районов планируется выполнить за счет внебюджетных денег.
Известно, что не все территории прошли общественную экспертизу. Не совсем удачным является изменений на Зорге, где находится разделительная полоса от 339-й Стрелковой Дивизии до Еременко. Там узкая дорога и по обеим сторонам проходит дорога с интенсивным движением транспорт. Возможно, что взамен будет предложено создание новой пешеходной зоны по улице Жмайлова.
ИСТОЧНИК KP.RU