2019-09-21T21:56:56+03:00
Общество

Ростовский СКА разгромил краснодарский футбольный клуб «Урожай»

Команда одержала ворую победу подряд
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчане забили 3 гола в первом тайме Фото: пресс-служба ФК "СКА"Ростовчане забили 3 гола в первом тайме Фото: пресс-служба ФК "СКА"
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В субботу, 21 сентября, футбольный клуб СКА в матче 10 тура первенства ПФЛ обыграл краснодарский «Урожай» со счетом 3:0.

Первый гол на 13-ой минуте оформил Шаповалов. Затем забил Бендзь на 160ой минуте и Станкевич на 23-ей минуте.

— Шаповалов выиграл борьбу в штрафной соперника и открыл счет в матче, —уточнили в пресс-службе ростовской команды.

Ранее - в 9 туре первенства - СКА переиграл «Дружбу» со счетом 3:2. Донские футболисты проведут матч с командой «Биолог-Новокубанск» 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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