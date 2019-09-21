Ростовский СКА разгромил краснодарский футбольный клуб «Урожай»

СЕГОДНЯ 21:56 2019-09-21T21:56:56+03:00

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В субботу, 21 сентября, футбольный клуб СКА в матче 10 тура первенства ПФЛ обыграл краснодарский «Урожай» со счетом 3:0.

Первый гол на 13-ой минуте оформил Шаповалов. Затем забил Бендзь на 160ой минуте и Станкевич на 23-ей минуте.

— Шаповалов выиграл борьбу в штрафной соперника и открыл счет в матче, —уточнили в пресс-службе ростовской команды.

Ранее - в 9 туре первенства - СКА переиграл «Дружбу» со счетом 3:2. Донские футболисты проведут матч с командой «Биолог-Новокубанск» 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU