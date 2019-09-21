Ростовский СКА разгромил краснодарский футбольный клуб «Урожай»
Команда одержала ворую победу подряд
Ростовчане забили 3 гола в первом тайме Фото: пресс-служба ФК "СКА"
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В субботу, 21 сентября, футбольный клуб СКА в матче 10 тура первенства ПФЛ обыграл краснодарский «Урожай» со счетом 3:0.
Первый гол на 13-ой минуте оформил Шаповалов. Затем забил Бендзь на 160ой минуте и Станкевич на 23-ей минуте.
— Шаповалов выиграл борьбу в штрафной соперника и открыл счет в матче, —уточнили в пресс-службе ростовской команды.
Ранее - в 9 туре первенства - СКА переиграл «Дружбу» со счетом 3:2. Донские футболисты проведут матч с командой «Биолог-Новокубанск» 28 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU