В Ростове-на-Дону двое грабителей пытались вскрыть банкомат болгаркой и украсть два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-22T09:18:15+03:00

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В Первомайском районе Ростова-на-Дону двое ростовчан пытались взломать банкомат и украсть два миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, преступников спугнула сигнализация.

Подозреваемые пытались вскрыть банкомат с помощью болгарки. Злоумышленники не смогли исполнить задуманное до конца и уехали на автомобиле.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, определи его марку, а после автоинспекторы остановили похожую машину.

—Сотрудники полиции задержали 28-летних водителя и его пассажира. Им предъявлено обвинение по статье «Кража», — отметили в пресс-службе МВД.

Подозреваемые находятся под стражей. Если вига мужчин будет доказана, то им грозит до двух лет лишения свободы и штраф — миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU