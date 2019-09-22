2019-09-22T10:07:58+03:00
Общество

Умер почетный болельщик ФК "Ростов" инвалид-колясочник Федор Тахтамышев

Парень скончался в реанимации
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Федор часто посещал футбольные матчи и вел странички в социальных сетях. Фото: Instagram Федора ТахтамышеваФедор часто посещал футбольные матчи и вел странички в социальных сетях. Фото: Instagram Федора Тахтамышева
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Знаменитый болельщик футбольного клуба «Ростов», инвалид-колясочник Федор Тахтамышев скончался в реанимации накануне вечером, об этом в социальных сетях в сообщили родные.

Зрители футбольных матчей часто узнавали Федора — позитивного болельщика на коляске. Он учился на юридическом факультете одного из вузов, вел странички в соцсетях, был добрым и общался со всеми желающими. Во многом Федору помогала его семья, благодаря им он стал популярным в Ростове.

- Моя мама Елена - это главный фото и видео оператор, мои руки и ноги. Она во многом формирует мой контент. А ещё мама помогает мне в отношении с людьми, ведь её жизненный опыт больше. Поэтому я иногда просчитываю на два шага вперёд, — написал Федор в блоге.

Сестра помогала с написанием больших текстов. Именно она сообщила подписчикам Федора о том, что его сердце остановилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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