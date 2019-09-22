В Ростове налоговик попался на взятке в полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-22T10:18:18+03:00

За эти деньги руководитель должен был «закрыть глаза» на нарушения

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Начальник подразделения налоговой службы подозревается в получении взятки у строительной компании в полмиллиона рублей за то, он не обратил внимания на выявленные нарушения, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Около 500 тысяч рублей сотруднику ФНС занес посредник, 53-летний местный житель.

Сейчас оба правонарушителя задержаны. Правоохранители инкриминируют налоговику «Получение взятки», максимальное наказание по этой статье от 7 до 12 лет тюрьмы.

52-летний ростовчанин привлечен за «Посредничество во взяточничестве». Ему грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU