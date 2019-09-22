В Ростове налоговик попался на взятке в полмиллиона рублей
Начальник подразделения налоговой службы подозревается в получении взятки у строительной компании в полмиллиона рублей за то, он не обратил внимания на выявленные нарушения, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Около 500 тысяч рублей сотруднику ФНС занес посредник, 53-летний местный житель.
Сейчас оба правонарушителя задержаны. Правоохранители инкриминируют налоговику «Получение взятки», максимальное наказание по этой статье от 7 до 12 лет тюрьмы.
52-летний ростовчанин привлечен за «Посредничество во взяточничестве». Ему грозит крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU