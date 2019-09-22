2019-09-22T10:34:34+03:00
Общество

Иномарка насмерть сбила велосипедиста-пенсионера в Ростовской области

От полученных травм мужчина скончался
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТППравоохранители устанавливают все обстоятельства ДТПФото: "КП" Архив
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Страшная авария произошла на трассе МорозовскЦимлянск. 64-летний мужчина на велосипеде погиб под колесами автомобиля Renault Duster.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, пенсионер совершал поворот на перекрестке и не рассчитав траекторию врезался в иномарку, за рулем которой находилась 55-летняя женщина. Авария со смертельным исходом произошла 20 сентября.

- 64-летний мужчина скончался от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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