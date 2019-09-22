Иномарка насмерть сбила велосипедиста-пенсионера в Ростовской области
Страшная авария произошла на трассе Морозовск – Цимлянск. 64-летний мужчина на велосипеде погиб под колесами автомобиля Renault Duster.
По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, пенсионер совершал поворот на перекрестке и не рассчитав траекторию врезался в иномарку, за рулем которой находилась 55-летняя женщина. Авария со смертельным исходом произошла 20 сентября.
- 64-летний мужчина скончался от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в ведомстве.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU