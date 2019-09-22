2019-09-22T11:36:01+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону автоподстава попала на видео

Мужчина прыгнул на капот машины [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Прыжок мужчины на капот попал на авторегистратор. Instagram Rostov_roadsПрыжок мужчины на капот попал на авторегистратор. Instagram Rostov_roads
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В ростовской группе автолюбителей «Rostov_roads» появилось необычное виде. Один из авторегистраторов записал попытку мошенничества и вымогательства, когда на капот машины прыгнул пешеход.

rostov_roadsrostov_roads
Парень-разводила прыгнул на стоящую на светофоре машину, в надежде развести водителя на деньги. Но увы, попал в объектив регистратора.Даже если у вас нет рега, сразу же вызывайте полицию, как правило разводила сразу
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- Очередной развод на дороге. На Мясникова парень-разводила прыгнул на стоящую на светофоре машину, в надежде развести водителя на деньги. Но увы, попал в объектив регистратора, - сообщил очевидец.

На видео пешеход спокойно подходит к пешеходному переходу, а когда машина притормаживает, то он с разбега бросается на капот.

В социальных сетях люди негативно отнеслись к поступку ростовчанина и написали, что водителю следовало бы сдать его в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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