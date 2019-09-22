В Ростове-на-Дону автоподстава попала на видео
В ростовской группе автолюбителей «Rostov_roads» появилось необычное виде. Один из авторегистраторов записал попытку мошенничества и вымогательства, когда на капот машины прыгнул пешеход.
- Очередной развод на дороге. На Мясникова парень-разводила прыгнул на стоящую на светофоре машину, в надежде развести водителя на деньги. Но увы, попал в объектив регистратора, - сообщил очевидец.
На видео пешеход спокойно подходит к пешеходному переходу, а когда машина притормаживает, то он с разбега бросается на капот.
В социальных сетях люди негативно отнеслись к поступку ростовчанина и написали, что водителю следовало бы сдать его в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU