2019-09-22T12:23:53+03:00
Общество

Три игрока покинули ХК «Ростов»

Клуб расторг контракты двумя защитниками и нападающим
ДЕНИСОВ ПЕТР
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С игроками расторгли контракты. Пресс-служба ХК "Ростов"С игроками расторгли контракты. Пресс-служба ХК "Ростов"
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Хоккейный клуб «Ростов» покинут сразу три игрока. «Кондоры» попрощались с защитниками Никитой Глотовым, Артемом Шулевым и нападающим Григорием Егоровым. Как сообщили в пресс-службе клуба, хоккеисты покидают команду по соглашению сторон.

Защитник Никита Глотов играл за «кондоров» с января 2018 года. Игрок выступил в 65 матчах, ему удалось забить пять шайб.

22-летний Егоров стал играть в составе «Ростова» в дебютном для клуба матче ВХЛ – Кубке Шелкового пути. Он забросил две шайбы в предсезонном периоде и сделал одну голевую передачу.

Хоккеист Артем Шулев выходил на лед во всех матчах межсезонья, включая три встречи регулярного состава. Ему удалось сыграть в 58 матчах, забросив семь шайб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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