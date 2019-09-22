2019-09-22T13:40:40+03:00
Общество

Дмитрий Тарасов рассказал, чем ростовчанка Анастасия Костенко лучше Бузовой

Его поддержала Виктория Лопырева
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Анастасия Костенко - третья супруга футболиста. Фото: Instagram Дмитрия ТарасоваАнастасия Костенко - третья супруга футболиста. Фото: Instagram Дмитрия Тарасова
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Знаменитый футболист Дмитрий Тарасов признался в любви супруге - ростовской модели Анастасии Костенко. Жену он сравнил с волчицей.

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А кто бывал на ВДНХ? Лично недавно убедился, насколько стал крутой парк. Даже в этот раз его сделали центром для Дня города - президент, мэр, все там. Как у нас в городе уже сделали тот же ПГ, Лужники, Музеон, здесь тоже все на уровне. Кто уже был?
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- Волк никогда не предаст свою волчицу, ради доступной собаки, - написал Дмитрий. - P. S. Иногда стоит пройти определённый и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу.

Многие пользователи посчитали, что этими словами он уколол экс-супругу Ольгу Бузову. Певица считает, что Дмитрий Тарасов изменил ей с Костенко, когда они еще находились в официальном браке. Но сам футболист и модель из Ростовской области этот факт отрицают.

Стоит отметить, что публикация понравилась другой известной ростовчанке- модели Виктории Лопыревой.

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Волк никогда не предаст свою волчицу, ради доступной собаки. P.S. Иногда стоит пройти определённый и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу.
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Часть подписчиков порадовались за семейную пару Костенко и Тарасова, но другие принялись критиковать, назвав слова футболиста анекдотом года.

«Но ты же предал свою волчицу ради доступной собаки», «Мда, предал одну. Потом вторую…», Время покажет», «Хорошие и правильные слова! Хочется в это верить! Только в вашем случае, странно звучит, т. к . не одну волчицу предавали».

- Противоречишь своим словам! Получается так, что ты предал волчицу, ради доступной собаки, и теперь из доступной собаки, ты пытаешься сделать очередную волчицу. Дим, убери этот пост, он к сожалению не про тебя, —прокомментировал пользователь kkatrinkaa171923.

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Спасибо тебе за все #семья
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Стоит отметить, что Ольга Бузова тяжело переживала развод. Нынешняя супруга Дмитрия Тарасова родила ему дочку и сейчас беременна вторым ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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