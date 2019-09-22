2019-09-22T14:04:15+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет экскурсия на велосипедах

Людям расскажут об истории и архитектуре города
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Велосипедисты проедут по центру городаВелосипедисты проедут по центру городаФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

В воскресенье, 22 сентября, в рамках всемирной акции «День без автомобиля» в Ростове-на-Дону пройдет увлекательная прогулка на велосипедах с элементами экскурсии.

- Маршрут будет сопровождаться велосипедной экскурсией, которую все участники смогут прослушать, проезжая знаменательные места города, - отметили организаторы.

Участников велопробега сопроводят сотрудники ростовского ГИБДД.

Экскурсия стартует в 18:00 от площади Карла Маркса. Велосипедисты поедут по Большой Садовой до Буденновского, а затем – по Пушкинской до публичной библиотеки, где и финишируют. Участие в пробеге бесплатное и не требует предварительной регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанин жестоко избил соседа в Советском районе
Жителю Ростовской области грозит пят лет тюрьмы за угон мотоцикла
В Ростовской области выпал град
Дмитрий Тарасов рассказал, чем ростовчанка Анастасия Костенко лучше Бузовой
Три игрока покинули ХК «Ростов»
В Ростове-на-Дону автоподстава попала на видео
Иномарка насмерть сбила велосипедиста-пенсионера в Ростовской области
В Ростове налоговик попался на взятке в полмиллиона рублей
Умер почетный болельщик ФК "Ростов" инвалид-колясочник Федор Тахтамышев
В Ростове-на-Дону двое грабителей пытались вскрыть банкомат болгаркой и украсть два миллиона рублей
Ростовский СКА разгромил краснодарский футбольный клуб «Урожай»
В Ростове-на-Дону власти решили создать 10 новых пешеходных зон
Самая красивая россиянка Алина Санько поздравила земляков с Днем города
Суд оштрафовал двух жителей Ростовской области за убийство более 170 собак
Житель Ростовской области поехал воровать арбузы и стал жертвой угона
На ростовском гребном канале стартовал чемпионат России
В Ростовской области разыскали двух пропавших школьниц
«Чувство вкуса напрочь отсутствует»: беременную Анастасию Костенко раскритиковали в пух и прах за одежду
«Ростов» сыграет с тамбовскими «волками» в Мордовии