В Ростове-на-Дону пройдет экскурсия на велосипедах
В воскресенье, 22 сентября, в рамках всемирной акции «День без автомобиля» в Ростове-на-Дону пройдет увлекательная прогулка на велосипедах с элементами экскурсии.
- Маршрут будет сопровождаться велосипедной экскурсией, которую все участники смогут прослушать, проезжая знаменательные места города, - отметили организаторы.
Участников велопробега сопроводят сотрудники ростовского ГИБДД.
Экскурсия стартует в 18:00 от площади Карла Маркса. Велосипедисты поедут по Большой Садовой до Буденновского, а затем – по Пушкинской до публичной библиотеки, где и финишируют. Участие в пробеге бесплатное и не требует предварительной регистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU