В Ростове-на-Дону пройдет экскурсия на велосипедах

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-22T14:04:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 22 сентября, в рамках всемирной акции «День без автомобиля» в Ростове-на-Дону пройдет увлекательная прогулка на велосипедах с элементами экскурсии.

- Маршрут будет сопровождаться велосипедной экскурсией, которую все участники смогут прослушать, проезжая знаменательные места города, - отметили организаторы.

Участников велопробега сопроводят сотрудники ростовского ГИБДД.

Экскурсия стартует в 18:00 от площади Карла Маркса. Велосипедисты поедут по Большой Садовой до Буденновского, а затем – по Пушкинской до публичной библиотеки, где и финишируют. Участие в пробеге бесплатное и не требует предварительной регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU