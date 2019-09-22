В Ростовской области выпал град
Крупный град выпал в некоторых районах Ростовской области. Накануне непогода обрушилась на Азовский район.
Град выпал в хуторе Колузаево. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Жители хутора Колузаево поделились необычными фотографиями в социальных сетях. Люди публиковали фото града, который увидели на улице после ливня с дождем и шквалистым ветром.
В некоторых районах температура воздуха может опуститься до -2 градусов. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
В ближайшие дни в некоторых районах региона синоптики прогнозируют заморозки. Температура воздуха может опустится до -2 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU