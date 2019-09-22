Жителю Ростовской области грозит пят лет тюрьмы за угон мотоцикла

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-22T16:04:50+03:00

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Донские полицейские раскрыли угон дорогого мотоцикла Duke КТМ 2390, стоимость которого составляет около 400 тысяч рублей. Житель Новошахтинска — хозяин мотоцикла заявил о пропаже транспортного средства.

— Незадолго до угона мотоцикла к мужчине заезжал приятель. Он воспользовался моментом, когда его знакомого не будет рядом. А после завел мотор автосредства с помощью соединения проводов и скрылся, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Мотоцикл обнаружили в доме подозреваемого. 34-летнему новошахтинцу грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде

ИСТОЧНИК KP.RU