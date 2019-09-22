2019-09-22T16:04:50+03:00
Общество

Жителю Ростовской области грозит пят лет тюрьмы за угон мотоцикла

Он похитил транспортное средство у приятеля
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Стоимость мотоцикла составляет около 400 тысяч рублейСтоимость мотоцикла составляет около 400 тысяч рублейФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Донские полицейские раскрыли угон дорогого мотоцикла Duke КТМ 2390, стоимость которого составляет около 400 тысяч рублей. Житель Новошахтинска — хозяин мотоцикла заявил о пропаже транспортного средства.

— Незадолго до угона мотоцикла к мужчине заезжал приятель. Он воспользовался моментом, когда его знакомого не будет рядом. А после завел мотор автосредства с помощью соединения проводов и скрылся, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Мотоцикл обнаружили в доме подозреваемого. 34-летнему новошахтинцу грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде

ИСТОЧНИК KP.RU

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