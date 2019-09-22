2019-09-22T16:54:15+03:00
Общество

Ростовчанин жестоко избил соседа в Советском районе

ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый может отправиться в тюрьму на 8 летПодозреваемый может отправиться в тюрьму на 8 летФото: Андрей МИНАЕВ
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В Ростове-на-Дону конфликт двух соседей закончился страшным дракой. Мужчины, проживающие в доме на 30-летия Октября, 344 выясняли отношения, но в какой-то момент аргументов не хватило.

26-летний ростовчанин ударил кулаком в голову соседа-пенсионера. А после нанес ему несколько ударов ногами в живот.

- Потерпевшему 66-летнему мужчине нанесен тяжкий вред здоровью. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, разрыв селезенки и многочисленные ушибы, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

Пострадавший не сразу обратился за помощью. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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