2019-09-22T17:37:39+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону хулиганы разрисовали стены особняка Парамонова

Горе-художники нарисовали голых людей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Виновных в хулиганстве не задержали. Фото: yandex.kzВиновных в хулиганстве не задержали. Фото: yandex.kz
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Неизвестные разрисовали стены особняка Николая Парамонова неприличными изображениями голых людей. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Особняк Николая Парамонова на Пушкинской, 148 снова разрисовали. А ведь тут проходят экскурсии и фотосессии, - сообщил автор.

Жители Ростова-на-Дону в комментариях предположили, что рисовали школьники. Часть горожан с юмором восприняли эту ситуацию.

- Вам тут сейчас такие же дурачки с маркерами расскажут, что это искусство/способ самовыражения/субкультура, а вы их просто не понимаете, - высказался Вова Никонов.

- Место, конечно, не очень удачное, но рисунок, надо сказать, довольно самобытный и выдержанный стилистически. Может, лет через двадцать главной фишкой, - поделился мнением один из ростовчан.

-Маркер-то смоют, а дети-то дурачками и останутся, - отметила Яна Стаценко.

Напомним, недавно школьники нарисовали неприличные символы на мемориале Стачки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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