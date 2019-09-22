Зажигательные танцы ростовчанина в маршрутке № 66 попали на видео

СЕГОДНЯ 18:46 2019-09-22T18:46:54+03:00

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В донской столице горожане засняли на видео одного из пассажиров маршрутки № 66. Мужчина в отличном расположении духа танцевал в общественном транспорте, сообщает телеграм-канал «Ростов № 1».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/733574" frameborder="0"></iframe> Танец в маршрутке.

- Это маршрутка № 66, вчерашний вечер, - написали авторы канала. - Живые танцевальные концерты - ещё аргумент за (или против?) пользование общественным транспортом.

Мужчина с переносной музыкальной колонкой танцевал на площадке возле средней двери в автобусе.

Попутчики обращали внимание на спонтанные танцы пассажира. Одни посчитали, что мужчина на веселе, а другие просто снимали видео с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU