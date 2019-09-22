Зажигательные танцы ростовчанина в маршрутке № 66 попали на видео
В донской столице горожане засняли на видео одного из пассажиров маршрутки № 66. Мужчина в отличном расположении духа танцевал в общественном транспорте, сообщает телеграм-канал «Ростов № 1».
Танец в маршрутке.
- Это маршрутка № 66, вчерашний вечер, - написали авторы канала. - Живые танцевальные концерты - ещё аргумент за (или против?) пользование общественным транспортом.
Мужчина с переносной музыкальной колонкой танцевал на площадке возле средней двери в автобусе.
Попутчики обращали внимание на спонтанные танцы пассажира. Одни посчитали, что мужчина на веселе, а другие просто снимали видео с ним.
ИСТОЧНИК KP.RU