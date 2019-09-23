2019-09-23T12:48:54+03:00
Общество

«По ней плачет Голливуд»: дочка Басты поучаствовала в модном показе

Репер пришел на выступление начинающей модели
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Девочка делает первые шаги в модельном бизнесе. Фото: Instagram Елены ПинскойДевочка делает первые шаги в модельном бизнесе. Фото: Instagram Елены Пинской
Изменить размер текста:

Старшая дочь Басты — Мария Вакуленко поучаствовала в показе модной детской одежды. 9-летняя девочка прошлась по подиуму в московском ЦУМе. Снимки с мероприятия опубликовала ее мама Елена на своей странице в соцсети.

elena_pinskayavakulenkoelena_pinskayavakulenko
#tsumfashionshow
15001 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Школьница дефилировала в двух ярких образах. Сначала юная модель вышла в клетчатом платье, удлиненном пиджаке и модных ботинках, а после показала необычный наряд горчичного цвета с красными английскими буквами. Девочка держалась очень уверено и профессионально.

elena_pinskayavakulenkoelena_pinskayavakulenko
Happy parents фото @natashapolskaya
19685 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Знаменитый репер Василий Вакуленко пришел на показ старшей дочери. Он аплодировал Маше и радовался ее успехам.

Многие пользователи отметили, что девочка во многом похожа на маму.

elena_pinskayavakulenkoelena_pinskayavakulenko
С разрешения Марии Васильевны))
27409 отметок «Нравится»343 комментариевInstagram

«Так уверенно и в то же время естественно идет. Умничка!», «По ней Голливуд плачет», «Топ-модель, какая красотка», «Юное дарование», «По-настоящему талантливая девочка» – писали люди в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скандально известный футболист Павел Мамаев может стать игроком ФК «Ростов»
Власти Ростовской области потратят более 156 миллионов рублей на строительство Северного подъезда к Аксаю
В аварии на трассе в Ростовской области один человек погиб и трое пострадали
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 23-29 сентября 2019: ветер, тучи и до плюс 16 градусов
Бодибилдерша из Ростовской области Нина Завадская завоевала серебряную медаль в международном турнире в Испании
Женщину сбила машина на трассе в Ростовской области
Зажигательные танцы ростовчанина в маршрутке № 66 попали на видео
В центре Ростова-на-Дону хулиганы разрисовали стены особняка Парамонова
Ростовчанин жестоко избил соседа в Советском районе
Жителю Ростовской области грозит пять лет тюрьмы за угон мотоцикла
В Ростовской области выпал град
В Ростове-на-Дону пройдет экскурсия на велосипедах
Дмитрий Тарасов рассказал, чем ростовчанка Анастасия Костенко лучше Бузовой
Три игрока покинули ХК «Ростов»
В Ростове-на-Дону автоподстава попала на видео
Иномарка насмерть сбила велосипедиста-пенсионера в Ростовской области
В Ростове налоговик попался на взятке в полмиллиона рублей
Умер почетный болельщик ФК "Ростов" инвалид-колясочник Федор Тахтамышев
В Ростове-на-Дону двое грабителей пытались вскрыть банкомат болгаркой и украсть два миллиона рублей
Ростовский СКА разгромил краснодарский футбольный клуб «Урожай»
В Ростове-на-Дону власти решили создать 10 новых пешеходных зон
Самая красивая россиянка Алина Санько поздравила земляков с Днем города
Суд оштрафовал двух жителей Ростовской области за убийство более 170 собак
Житель Ростовской области поехал воровать арбузы и стал жертвой угона
На ростовском гребном канале стартовал чемпионат России
В Ростовской области разыскали двух пропавших школьниц
«Чувство вкуса напрочь отсутствует»: беременную Анастасию Костенко раскритиковали в пух и прах за одежду
«Ростов» сыграет с тамбовскими «волками» в Мордовии