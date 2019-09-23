«По ней плачет Голливуд»: дочка Басты поучаствовала в модном показе

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-23T12:48:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Старшая дочь Басты — Мария Вакуленко поучаствовала в показе модной детской одежды. 9-летняя девочка прошлась по подиуму в московском ЦУМе. Снимки с мероприятия опубликовала ее мама Елена на своей странице в соцсети.

Школьница дефилировала в двух ярких образах. Сначала юная модель вышла в клетчатом платье, удлиненном пиджаке и модных ботинках, а после показала необычный наряд горчичного цвета с красными английскими буквами. Девочка держалась очень уверено и профессионально.

elena_pinskayavakulenko Happy parents фото @natashapolskaya

Знаменитый репер Василий Вакуленко пришел на показ старшей дочери. Он аплодировал Маше и радовался ее успехам.

Многие пользователи отметили, что девочка во многом похожа на маму.

elena_pinskayavakulenko С разрешения Марии Васильевны))

«Так уверенно и в то же время естественно идет. Умничка!», «По ней Голливуд плачет», «Топ-модель, какая красотка», «Юное дарование», «По-настоящему талантливая девочка» – писали люди в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU