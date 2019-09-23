2019-09-23T17:49:10+03:00
Общество

В аэропорту «Платов» задержали туристку, спрятавшую в вещах 1,5 килограмма золота из Турции

В багаже женщины нашли 63 ювелирных изделия
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Все украшения у женщины изъяли. Фото: пресс-служба Южного таможенного управленияВсе украшения у женщины изъяли. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления
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В ростовском аэропорту "Платов" задержали пассажирку рейса Анталия-Ростов. Женщину подозревают в незаконной попытке перемещения крупной партии ювелирных изделий, сообщили в Южном таможенном управлении.

В вещах дончанки были найдены 63 ювелирных изделия, в том числе серьги, цепочки, браслеты, кольца и кулоны общим весом 451,3 грамма. Также более 170 золотых изделий весом более 850 грамм туристка спрятала в одежде.

Пассажирка пояснила, что везла золото для личных нужд, а спрятала «из-за боязни потерять». Женщина якобы ничего не знала о декларации.

Правоохранители изъяли у дончанки золотые украшения и направили их в экспертно-криминалистическую лабораторию. Там специалисты определят их стоимость. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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