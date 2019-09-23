В аэропорту «Платов» задержали туристку, спрятавшую в вещах 1,5 килограмма золота из Турции
В ростовском аэропорту "Платов" задержали пассажирку рейса Анталия-Ростов. Женщину подозревают в незаконной попытке перемещения крупной партии ювелирных изделий, сообщили в Южном таможенном управлении.
В вещах дончанки были найдены 63 ювелирных изделия, в том числе серьги, цепочки, браслеты, кольца и кулоны общим весом 451,3 грамма. Также более 170 золотых изделий весом более 850 грамм туристка спрятала в одежде.
Пассажирка пояснила, что везла золото для личных нужд, а спрятала «из-за боязни потерять». Женщина якобы ничего не знала о декларации.
Правоохранители изъяли у дончанки золотые украшения и направили их в экспертно-криминалистическую лабораторию. Там специалисты определят их стоимость. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU