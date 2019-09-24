2019-09-24T10:40:12+03:00
Общество

Ростовчане смогут летать в Дубай из Платова с середины октября

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Билеты на новый рейс уже появились в продаже. Фото: пресс-служба "Аэропорты регионов"Билеты на новый рейс уже появились в продаже. Фото: пресс-служба "Аэропорты регионов"
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В международном аэропорту Платов с 19 октября возобновятся полеты в Дубай. Самолеты будут летать дважды в неделю по четвергам и воскресеньям. Билеты на прямые рейсы в ОАЭ уже появились в продаже, сообщили в пресс-службе аэропорта Платов.

Самолеты авиакомпании FlyDubai из Объединенных Арабских Эмиратов из донской столицы будут вылетать в 2:30 и приземляться в Дубае в 7:40, по местному времени. Улететь из ОАЭ пассажиры смогут по средам и субботам в 22.10, прилет в Платов на следующий день в 01.30.

Напомним, ростовчане до сих пор вспоминают трагедию с упавшим Боингом-737 из ОАЭ. Тогда погибли 62 человека: 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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