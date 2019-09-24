Мировой суд отказался рассматривать дело о мате в песнях группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону
Мировой суд не стал рассматривать административное дело, которое возбудило управления Минкультуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам в отношении организатора концерта «Ленинграда» на «Ростов Арене».
- Дело было возвращено заявителю для устранения недостатков, - сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
В отношении организатора концерта группы «Ленинград» на стадионе «Ростов-Арена» было возбуждено дело об административном правонарушении. В правоохранительные органы обратилась сотрудница управления Минкультуры России по Южному федеральному округу. Женщину оскорбили нецензурная брань, которую слышали 46 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU