Экс-участница «Дома-2» ростовчанка Марина Мексика показала своего возлюбленного

СЕГОДНЯ 17:33 2019-09-24T17:44:09+03:00

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Знаменитая уроженка Ростова-на-Дону, звезда телешоу «Дом-2» Марина Мексика показала своего любимого мужчину. Оказывается, девушка давно встречается с музыкантом Артемом Кидом из популярной группы MBAND.

ms.mexika Как вам наше интервью на @peopletalkru что из прочитанного, вам понравилось и заставило улыбнуться больше всего?))) #mexikakid

Судя по всему, влюбленные живут в Москве. Пара весело проводит время. Марина и Артем признаются, что у них много общего. Они часто разговаривают о музыке, ведь, как известно, ростовчанка Марина Мексика берет уроки вокала.

ms.mexika Знаете что? Почему-то именно вчера, когда я лежала у моря, в мою голову залетела мысль о том, что я хочу завести детей только когда перееду в Европу... Я безумно люблю Москву и у меня на неё огромные планы, но малыш у меня появится в другой стране. P.S... Спасибо Вселенная я чувствую ты рядом) #mexika

Вскоре музыкант Артем Кид планирует познакомить свою избранницу Марину Мексику с родителями. В ноябре влюбленные поедут в Украину. Несмотря на то, что пара уже ездила туда вместе, знакомство пока так и не состоялось. Вскоре у группы MBAND запланирован большой концерт, куда парень и пригласил своих родителей и друзей.

ms.mexika Теперь всё офишл @kid_tyoma Читайте эксклюзивное интервью на @peopletalkru Production: @a_purtova Produce assist: @ricciliza Muah & Hair: @evgeny_gordeev Edit: @da_shh_ Style: @ramamustav Photo: @dima.mironov #MexikaKid

ИСТОЧНИК KP.RU