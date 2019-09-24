Экс-участница «Дома-2» ростовчанка Марина Мексика показала своего возлюбленного
Знаменитая уроженка Ростова-на-Дону, звезда телешоу «Дом-2» Марина Мексика показала своего любимого мужчину. Оказывается, девушка давно встречается с музыкантом Артемом Кидом из популярной группы MBAND.
Судя по всему, влюбленные живут в Москве. Пара весело проводит время. Марина и Артем признаются, что у них много общего. Они часто разговаривают о музыке, ведь, как известно, ростовчанка Марина Мексика берет уроки вокала.
Вскоре музыкант Артем Кид планирует познакомить свою избранницу Марину Мексику с родителями. В ноябре влюбленные поедут в Украину. Несмотря на то, что пара уже ездила туда вместе, знакомство пока так и не состоялось. Вскоре у группы MBAND запланирован большой концерт, куда парень и пригласил своих родителей и друзей.
ИСТОЧНИК KP.RU