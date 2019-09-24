Юморист Михаил Галустян поддержал ростовский СКА

СЕГОДНЯ 18:29 2019-09-24T18:41:24+03:00

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Знаменитый юморист Михаил Галустян записал видео со словами поддержки для донских футболистов. Артист призвал игроков показать яркую игру и не пасовать перед трудностями.

Комик пригрозил в случае плохих результатов вспомнить образ футбольного тренера из телешоу «Наша Russia», чтобы устроить игрокам разнос.

bastaakanoggano @fcskarostov: Михаил Галустян @m_galustyan с нами! #ЯМыСКАРостов #ФКСКАразинавсегда #1937ЛЕГЕНДА

– Ростов-Папа, привет. Привет, Баста. Привет всем футболистам СКА. Ребята-футболисты, порвите там всех. Играйте в футбол нормально, не как эти «Газмясовцы». А то переоденусь и приду в раздевалку. Ребята, играйте в нормальную игру, мы болеем за вас, – сказал Михаил Галустян.

Ростовский репер Василий Вакуленко репостнул запись в свой Instagram. Всего за три часа публикация набрала более 107 тысяч просмотров. Баста изо всех сил поддерживает любимый клуб и даже написал для СКА новый гимн.

ИСТОЧНИК KP.RU