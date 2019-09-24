2019-09-24T18:41:24+03:00
Общество

Юморист Михаил Галустян поддержал ростовский СКА

Он в шутку пригрозил футболистам расправой
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Михаил Галустян пообещал болеть за СКА. Фото: Instagram Михаила ГалустянаМихаил Галустян пообещал болеть за СКА. Фото: Instagram Михаила Галустяна
Изменить размер текста:

Знаменитый юморист Михаил Галустян записал видео со словами поддержки для донских футболистов. Артист призвал игроков показать яркую игру и не пасовать перед трудностями.

Комик пригрозил в случае плохих результатов вспомнить образ футбольного тренера из телешоу «Наша Russia», чтобы устроить игрокам разнос.

bastaakanogganobastaakanoggano
@fcskarostov: Михаил Галустян @m_galustyan с нами! #ЯМыСКАРостов #ФКСКАразинавсегда #1937ЛЕГЕНДА
15807 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ростов-Папа, привет. Привет, Баста. Привет всем футболистам СКА. Ребята-футболисты, порвите там всех. Играйте в футбол нормально, не как эти «Газмясовцы». А то переоденусь и приду в раздевалку. Ребята, играйте в нормальную игру, мы болеем за вас, – сказал Михаил Галустян.

Ростовский репер Василий Вакуленко репостнул запись в свой Instagram. Всего за три часа публикация набрала более 107 тысяч просмотров. Баста изо всех сил поддерживает любимый клуб и даже написал для СКА новый гимн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области полицейские разыскивают криминального авторитета из Якутии
В зоопарке Ростова-на-Дону родился кенгуру
В Ростовской области осудят 70-летнего пенсионера за убийство сына
Жительница Ростовской области хотела обманом получить со страховой компании почти миллион рублей
Экс-участница «Дома-2» ростовчанка Марина Мексика показала своего возлюбленного
Тхэквондистка из Ростова-на-Дону стала победительницей международного турнира
Мировой суд отказался рассматривать дело о мате в песнях группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону
В Ростовской области в последнюю неделю сентября синоптики обещают заморозки
В Ростовской области пропал мужчина, страдающий провалами памяти
В Ростове-на-Дону на Западном до конца недели будут отключать холодную воду
В Ростове-на-Дону уничтожили сыры и колбасы из Голландии и Италии
В Ростовской области племянника генерала полиции подозревают во взятке
Ростовская гандболистка Анна Сень стала капитаном женской сборной России
Ростовчане смогут летать в Дубай из Платова с середины октября
Баста выпустил новый клип «Космос»
Грузовик сбил школьницу в Таганроге
В Ростове-на-Дону власти запретили ночную парковку на Театральной площади
Гражданин Сербии пытается отсудить у ростовчанки дочь
В аэропорту «Платов» задержали туристку, спрятавшую в вещах 1,5 килограмма золота из Турции
Скандально известный футболист Павел Мамаев может стать игроком ФК «Ростов»
Власти Ростовской области потратят более 156 миллионов рублей на строительство Северного подъезда к Аксаю
«По ней плачет Голливуд»: дочка Басты поучаствовала в модном показе
В аварии на трассе в Ростовской области один человек погиб и трое пострадали
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 23-29 сентября 2019: ветер, тучи и до плюс 16 градусов
Бодибилдерша из Ростовской области Нина Завадская завоевала серебряную медаль в международном турнире в Испании
Женщину сбила машина на трассе в Ростовской области
Зажигательные танцы ростовчанина в маршрутке № 66 попали на видео
В центре Ростова-на-Дону хулиганы разрисовали стены особняка Парамонова