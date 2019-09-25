В Ростове-на-Дону директор колледжа незаконно собирал со студентов деньги за обучение

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-25T10:32:48+03:00

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В донской столице полиция устанавливает потерпевших от действий директора частного колледжа противопожарной и спасательной служб. Руководителя подозревают в превышении служебных полномочий, сообщили в региональном главке МВД.

По версии следствия, подозреваемый директор вел образовательную деятельность только по общеобразовательным программам дополнительного образования. Подозреваемый с 2015 по 2018 годы брал со студентов деньги за обучение по основной программе среднего профессионального образования. Руководитель имел право вести образовательную деятельность только по дополнительным общеобразовательным программам дополнительного образования.

В случае, если дело директора частного донского колледжа противопожарной и спасательной служб дойдет до суда и его вина будет доказана, то руководителю грозит до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

АЛЛО

Всех, кто проходил платное обучение в этом колледже, просят обратиться в следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону по телефону: 8 (863) 249-12-23

ИСТОЧНИК KP.RU