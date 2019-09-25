Почти пять килограммов наркотиков изъяли у дилера в Ростовской области
Во время личного досмотра у 31-летнего жителя Липецкой области донские полицейские обнаружили синтетический наркотик, который был расфасован в пакеты, сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, мужчина планировал разложить наркотики в тайники и продавать покупателям через интернет.
- В процессе следственных действий были обнаружены «закладки» в тайниках подозреваемого и изъято еще почти 4,5 килограмма такого наркотика, - отметили в ведомстве.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотиков в особо крупном размере». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU