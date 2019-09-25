2019-09-25T15:05:31+03:00
Происшествия

Психбольной убил жительницу Ростовской области, которая выгуливала собаку

Подозреваемый взят под стражу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Труп нашли на пустыре. Фото: vk "Подслушано в Каменске"Труп нашли на пустыре. Фото: vk "Подслушано в Каменске"
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в жестоком убийстве 57-летней жительницы Каменска-Шахтинского, которым оказался 41-летний мужчина, давно состоящий на учете у врача-психиатра.

Горожанка пропала во время прогулки с собакой два дня назад. Женщина выгуливала пса и не пришла домой. Она не отвечала на телефонные звонки. Обеспокоенный супруг отправился на поиски. Вскоре труп пропавшей нашли неподалеку от дома на пустыре.

- Он услышал голос, который приказал убить первого встречного человека. Увидев женщину, прогуливающуюся с собакой, он нанес ей удары камнем по голове, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.

От полученных трав женщина скончалась на месте. По решению суда подозреваемый мужчина взят под стражу, сейчас с ним работают донские следователи. Они устанавливаются все обстоятельства произошедшего преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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