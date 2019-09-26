2019-09-26T09:53:06+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону произошла тройная авария

Один из автомобилей вылетел на встречную полосу движения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Авария произошла в Первомайском районе города. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Авария произошла в Первомайском районе города. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Серьезная авария произошла в Первомайском районе Ростова-на-Дону накануне. На дороге столкнулись два автомобиля LADA и иномарка.

По информации очевидцев, на улице 50-летия Ростсельмаша водитель LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения автомобилей. Машина столкнулась с Hyundai Solaris и LADA Vesta.

Все три автомобиля получили серьезные повреждения. В произошедшей аварии люди не пострадали.

Автовладельцы отметили, что на участке ДТП установлен знак ограничения скорости до 40 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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