2019-09-26T15:27:17+03:00
Общество

В Ростовской области каждый пятый мужчина умирает до пенсии

При этом, мальчиков рождается больше, чем девочек
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Большая часть населения в Ростовской области - женщиныБольшая часть населения в Ростовской области - женщиныФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Ростовской области 20% мужчин умирает до наступления пенсионного возраста. Как сообщает Ростовстат, на Дону проживает свыше 4,2 миллиона человек, 2,2 миллиона — женщины.

По данным социальной статистики, в возрасте до 15 лет на мальчиков приходится 51,4% жителей региона. Сохраняется перевес мужчин и в трудоспособном возрасте — 52,6%. После пенсии остаются лишь 31,1% мужчин. Эти цифры свидетельствуют о том, что свыше 20% мужчин в Ростовской области умирают до достижения пенсионного возраста.

Население Ростовской области продолжает стареть. Количество пенсионеров выросла за год на 1,1%, а на людей старших возрастных групп приходится свыше трети населения - 27,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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