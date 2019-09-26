В Ростовской области каждый пятый мужчина умирает до пенсии
В Ростовской области 20% мужчин умирает до наступления пенсионного возраста. Как сообщает Ростовстат, на Дону проживает свыше 4,2 миллиона человек, 2,2 миллиона — женщины.
По данным социальной статистики, в возрасте до 15 лет на мальчиков приходится 51,4% жителей региона. Сохраняется перевес мужчин и в трудоспособном возрасте — 52,6%. После пенсии остаются лишь 31,1% мужчин. Эти цифры свидетельствуют о том, что свыше 20% мужчин в Ростовской области умирают до достижения пенсионного возраста.
Население Ростовской области продолжает стареть. Количество пенсионеров выросла за год на 1,1%, а на людей старших возрастных групп приходится свыше трети населения - 27,6%.
ИСТОЧНИК KP.RU