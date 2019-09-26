2019-09-26T15:40:06+03:00
Происшествия

В Ростовской области бывший уголовник зверски убил собутыльника и утопил труп в реке

Тело покойного он отвез на берег на его же собственном автомобиле
Семён Иванов
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Убийца уже дал признательные показания.Убийца уже дал признательные показания.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Все произошло чуть больше недели назад, поздно ночью, в частном доме в хуторе Алексеевском Обливского района.

- Между двумя знакомыми, во время их совместной посиделки, возникла ссора, которая быстро переросла в драку, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. - Один из них, более молодой, ранее отсидевший за кражу и грабеж, накинулся на того, что постарше, схватив попавшийся под руку деревянный брус, а потом, когда тот упал уже без сознания, добил его дверной ручкой.

Поняв, что оппонент мертв, бывший уголовник погрузил труп в багажник собственного автомобиля покойного и вывез его на берег местной речки, которая протекает на окраине хутора.

- Там он привязал к телу бетонные блоки и утопил, - добавил наш собеседник.

Впрочем, уйти от наказания у убийцы не вышло: во-первых, нашлись свидетели, которые видели обоих вместе, во-вторых, остались следы крови и в доме, и в машине, и на одежде самого изверга.

В настоящее время он задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве: подозреваемый уже дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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