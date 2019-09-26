В Ростове-на-Дону пройдет Кубок России по картингу
В донской столице пройдет Кубок России по картингу. Лучшие гонщики страны с 3 по 6 октября соберутся на картодроме «Лемар», который находится в поселке Овощной.
Пилоты покажут свое мастерство. Фото: картодром "Лемар"
На торжественное открытие гонок приедут участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Ростова-на-Дону и других городов.
Следить за ходом соревнований будут выдающиеся российские тренеры по картингу — Павел Гуськов и Олег Гуськов. Они открыли путь в автоспорт таким пилотам, как Даниил Квят, Сергей Сироткин, Никита Мазепин, двое из которых участвовали в «Формуле-1».
Дети выступят в специальных костюмах цветов российского флага. Фото: картодром "Лемар"
На картодроме «Лемар» будут соревноваться юные пилоты разных возрастов. Выступят участники категорий "OK","OK-j", KZ2", «Национальный». Одними из самых зрелищных станут выступления школьников категории «микро» - за победу поборются дети в возрасте от 6 до 8 лет. В категории «мини» возраст участников 9 -11 лет. Мальчишки и девчонки будут выступать в комбинезонах, оформленных в цвета российского флага.
ИСТОЧНИК KP.RU