2019-09-26T18:59:25+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет Кубок России по картингу

Соревнования состоятся на картодроме «Лемар»
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В соревнованиях поучаствуют пилоты со всей страны Фото: картодром "Лемар"В соревнованиях поучаствуют пилоты со всей страны Фото: картодром "Лемар"
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В донской столице пройдет Кубок России по картингу. Лучшие гонщики страны с 3 по 6 октября соберутся на картодроме «Лемар», который находится в поселке Овощной.

Пилоты покажут свое мастерство. Фото: картодром "Лемар"

Пилоты покажут свое мастерство. Фото: картодром "Лемар"

На торжественное открытие гонок приедут участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Ростова-на-Дону и других городов.

Следить за ходом соревнований будут выдающиеся российские тренеры по картингу — Павел Гуськов и Олег Гуськов. Они открыли путь в автоспорт таким пилотам, как Даниил Квят, Сергей Сироткин, Никита Мазепин, двое из которых участвовали в «Формуле-1».

Дети выступят в специальных костюмах цветов российского флага. Фото: картодром "Лемар"

Дети выступят в специальных костюмах цветов российского флага. Фото: картодром "Лемар"

На картодроме «Лемар» будут соревноваться юные пилоты разных возрастов. Выступят участники категорий "OK","OK-j", KZ2", «Национальный». Одними из самых зрелищных станут выступления школьников категории «микро» - за победу поборются дети в возрасте от 6 до 8 лет. В категории «мини» возраст участников 9 -11 лет. Мальчишки и девчонки будут выступать в комбинезонах, оформленных в цвета российского флага.

ИСТОЧНИК KP.RU

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