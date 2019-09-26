В доме брошенной на произвол судьбы слепой ростовской пенсионерки поставили окна и дверь

26 Сент. 22:00 2019-09-26T22:54:38+03:00

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Встречать холода брошенная родственниками слепая 65-летняя пенсионерка Ольга Холоднова будет с новыми окнами и дверью. Неравнодушные горожане помогли бабушке, которая осталась без средств к существованию почти в пустом жилье, где все разбито и разрушено.

Проживание бабушки всего за несколько недель улучшилось. В доме, где она живет, благодаря усилиям неравнодушных ростовчан и властей появились новые вещи, а еще установили окно и дверь. Ольга Холоднова смогла получить новый медицинский полис. Пенсионерку осмотрели врачи больницы №6.

После того, как об истории узнали люди в социальных сетях многие обратили внимание на беду пожилой дончанки. Горожане пытались разыскать племянницу бабушки, которая забрала ее банковскую карту и накопила огромные долги за коммунальные услуги, но та отказалась идти на контакт. Она даже поменяла сим-карту. Именно ее чиновники считают виновной в сложившейся ситуации.

Инициативные горожане пообещали, что помощь нуждающейся слепой пенсионерке Ольге Холодновой будет продолжена.

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ИСТОЧНИК KP.RU