2019-09-27T10:14:03+03:00
Общество

Скандально известный футболист Павел Мамаев прилетел на переговоры с ФК "Ростов"

После выходы из колонии игрок разорвал контракт с "Краснодаром"
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Футболист рассматривает возможность подписания контракта с ФК "Ростов"Футболист рассматривает возможность подписания контракта с ФК "Ростов"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В донскую столицу прилетел 31-летний полузащитник Павел Мамаев. Игрок не смог договориться с московским ФК "Динамо", а сейчас рассматривает возможность подписания контракта с желто-синими.

Скандально известный дракой с чиновниками и избиением водителя футболист разорвал контракт с «Краснодаром» после выходы из колонии. По сообщению "Спорт-экспресс", игрок прилетел в Ростов-на-Дону, где проведет переговоры с руководством клуба. Стороны обсудят условия соглашения между клубом и игроком.

Известно, что накануне футболист должен был пройти медицинское обследование в московском "Динамо", но по каким-то причинам Павел Мамаев вместо этого решил приехать в донскую столицу.

Стоит отметить, что к выступлениям в РПЛ футболист может быть заявлен только с января будущего года, поэтому на поле он выйдет не раньше 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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