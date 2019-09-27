Скандально известный футболист Павел Мамаев прилетел на переговоры с ФК "Ростов"
В донскую столицу прилетел 31-летний полузащитник Павел Мамаев. Игрок не смог договориться с московским ФК "Динамо", а сейчас рассматривает возможность подписания контракта с желто-синими.
Скандально известный дракой с чиновниками и избиением водителя футболист разорвал контракт с «Краснодаром» после выходы из колонии. По сообщению "Спорт-экспресс", игрок прилетел в Ростов-на-Дону, где проведет переговоры с руководством клуба. Стороны обсудят условия соглашения между клубом и игроком.
Известно, что накануне футболист должен был пройти медицинское обследование в московском "Динамо", но по каким-то причинам Павел Мамаев вместо этого решил приехать в донскую столицу.
Стоит отметить, что к выступлениям в РПЛ футболист может быть заявлен только с января будущего года, поэтому на поле он выйдет не раньше 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU