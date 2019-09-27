2019-09-27T10:45:16+03:00
Общество

«Это все гены»: самая красивая мама России показала свою бабушку

Полина Диброва поблагодарила врачей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Многодетная мама стала обладательницей титула "Миссис Россия". Instagram Полины ДибровойМногодетная мама стала обладательницей титула "Миссис Россия". Instagram Полины Дибровой
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Обладательница титула «Миссис Россия», многодетная мама 30-летняя Полина Диброва часто рассказывает о своей семье. На этот раз, красавица показала свою горячо любимую бабушку.

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Что такое для вас детство?
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Супруга телеведущего призналась, что ее детство ассоциируется с бабушкой. Женщина вспомнила прекрасные времена, когда ока покупала молоко в стеклянных бутылках, вкусное мороженое и хлеб, который приносили домой надкусанными.

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Люблю вечеринки, людей и конечно ЦВЕТЫ Вот так ярко мы открыли новый сезон @dibrovaclub 2019-2020 #ЗефирнаяВечеринка в @koko.loft Кстати, это новая площадка для проведения клубных встреч и любых Праздников в наших краях Отметив свой День Рождения в детстве, уже на следующее утро начинала отсчёт до нового праздника. Теперь мои мечты о нескончаемом общении воплотились в жизнь Каждый день в клубе я встречаю подруг и новых знакомых Здорово, когда есть идея, которая объединяет столько красивых людей Присоединяйтесь! Пишите! Я очень открыта к новым знакомствам #КлубПолиныДибровой #полинадиброва
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Красавица рассказала, что ее бабушка заболела. «Миссис Россия» поблагодарила врачей, которые помогли ей выздороветь. В знак любви Полина Диброва разместила снимок, на котором она с бабушкой.

Подписчики отметили, что красавица-ростовчанка похожа на свою бабушку м согласились с мнением, что воспоминания о детстве всегда связаны с мамой или бабушкой.

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Кажется, было совсем недавно всего лишь три-четыре года назад #МамаВКубе
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Поклонники многодетной мамы Полины Дибровой сошлись в едином мнении: «Бабушка очень похожа на королеву. Она просто красотка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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