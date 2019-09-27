«Это все гены»: самая красивая мама России показала свою бабушку
Обладательница титула «Миссис Россия», многодетная мама 30-летняя Полина Диброва часто рассказывает о своей семье. На этот раз, красавица показала свою горячо любимую бабушку.
Супруга телеведущего призналась, что ее детство ассоциируется с бабушкой. Женщина вспомнила прекрасные времена, когда ока покупала молоко в стеклянных бутылках, вкусное мороженое и хлеб, который приносили домой надкусанными.
Красавица рассказала, что ее бабушка заболела. «Миссис Россия» поблагодарила врачей, которые помогли ей выздороветь. В знак любви Полина Диброва разместила снимок, на котором она с бабушкой.
Подписчики отметили, что красавица-ростовчанка похожа на свою бабушку м согласились с мнением, что воспоминания о детстве всегда связаны с мамой или бабушкой.
Поклонники многодетной мамы Полины Дибровой сошлись в едином мнении: «Бабушка очень похожа на королеву. Она просто красотка».
ИСТОЧНИК KP.RU