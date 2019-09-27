В Ростове-на-Дону после аварии водителя легковушки зажало в автомобиле

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-27T14:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице накануне вечером на улице Еременко, 49, неподалеку от пересечения с Зорге произошла авария. ВАЗ-2115 столкнулся с «Газелью».

По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля не справился с управлением в состоянии алкогольного опьянения и допустил столкновение. В результате аварии в авто его задало между сиденьем и рулем. Спасатели сумели вытащить пострадавшего из искореженного автомобиля.

- 29-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением. В результате его автомобиль врезался в припаркованную на противоположной стороне «Газель». Водителя легкового автомобиля доставили в больницу, - отметили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU