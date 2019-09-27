В Ростове-на-Дону участкового подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей
Сотрудники регионального Следкома возбудили в отношении участкового уполномоченного полиции Октябрьского района Ростова-на-Донгу уголовное дело. Мужчину подозревают в крупном мошенничестве.
По версии следствия, капитан полиции получил от своего знакомого полтора миллиона рублей, пообещав купить иномарку.
- Деньги он потратил по своему усмотрению, причинив серьезный материальный ущерб потерпевшему, - сообщил 1Rnd.ru собеседник.
Подозреваемого в совершении крупного мошенничества уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам с формулировкой «за неоднократные нарушения служебной дисциплины».
ИСТОЧНИК KP.RU