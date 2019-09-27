2019-09-27T12:16:42+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону участкового подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

Подозреваемого уволили с работы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемому грозит лишение свободыПодозреваемому грозит лишение свободыФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники регионального Следкома возбудили в отношении участкового уполномоченного полиции Октябрьского района Ростова-на-Донгу уголовное дело. Мужчину подозревают в крупном мошенничестве.

По версии следствия, капитан полиции получил от своего знакомого полтора миллиона рублей, пообещав купить иномарку.

- Деньги он потратил по своему усмотрению, причинив серьезный материальный ущерб потерпевшему, - сообщил 1Rnd.ru собеседник.

Подозреваемого в совершении крупного мошенничества уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам с формулировкой «за неоднократные нарушения служебной дисциплины».

ИСТОЧНИК KP.RU

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