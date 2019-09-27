Мать ребенка-инвалида из Ростова-на-Дону через суд отстояла право на лекарство

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-27T15:18:21+03:00

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В Ростовской области женщина сумела отстоять права ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение бесплатных лекарств. Как сообщили в областном суде, мать была вынуждена обратиться в прокуратуру

Дончанка рассказала, что ребенку не выдают необходимые лекарства бесплатно, хотя они выписаны врачом. Прокуратура провела проверку и направила в суд иск с требованием возложить на донской Минздрав обязанность обеспечить несовершеннолетнего бесплатным лекарством в соответствии с медицинскими показаниями.

Этим летом Первомайский районный суд донской столицы удовлетворил иск, но ответчик подал апелляционную жалобу. Ростовский областной суд оставил ее без удовлетворения,поэтому решение Первомайского районного суда донской столицы осталось без изменений. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU