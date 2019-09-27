2019-09-27T18:32:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону до конца года ограничат движение на Береговой

Проезд ограничат в ЗЖМ и центре города
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Автомобилистам придется продумывать альтернативный маршрутАвтомобилистам придется продумывать альтернативный маршрутФото: Алина НИЗАМОВА
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В донской столице до конца года будет введено ограничение движения по улице Береговой. Изменения будут действовать с 18 октября до 31 декабря, сообщает департамент автодорог.

По данным ведомства, водители не смогут проехать по Береговой в створе переулка Соборного. Ограничение начинается от проезда с южной стороны.

Почти на полтора месяца движение транспорта будет запрещено на улице Пушкинской. На этом участке ограничения будут касаться дороги между проспектами Соколова и Чехова. Автомобилистам придется объезжать этот участок придется с 18 октября до 4 декабря. Запрет на проезд связан со строительством на Пушкинской, 120а.

Дорожники 18 октября перекроют проезд по правой стороне улицы Малиновского. Здесь ограничения связаны со строительными работами, которые продлятся до 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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