В Ростовской области от укусов животных пострадали почти девять тысяч человек с начала года

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-28T10:43:51+03:00

В случае укуса важно сразу же промыть раны, ссадины, места ослюнения обильным количеством воды с мылом и обратиться в медучреждение. Фото: ГОПАЛО Ольга.

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Накануне Всемирного дня бешенства, 28 сентября, ростовские эпидемиологи озвучили ситуацию по теме в донском регионе.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области, с начала года к врачам уже обратились 8 724 человека после того, как их покусали животные. При этом 117 дончан подверглись нападкам диких, в том числе лис. Кроме того, на Дону лабораторно подтверждены три случая бешенства. В Матвеево-Курганском и Чертковском районах его обнаружили у собак, в Красносулинском - у лисы.

Эпидемиологи напоминают, что бешенство это острое вирусное заболевание, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и всегда заканчивающееся, без проведения профилактической иммунизации, смертельным исходом. Заразиться можно от больных лис, волков, енотов, собак, кошек, летучих мышей, грызунов, лошадей, мелкого и крупного рогатого скота.

В случае укуса важно сразу же промыть раны, ссадины, места ослюнения обильным количеством воды с мылом и обратиться в медучреждение.

- И чем раньше, тем выше эффективность прививок, - говорят санитарные врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU