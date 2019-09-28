Погода в Ростове-на-Дону на выходные 28-29 сентября 2019: тепло возвращается

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-28T11:01:54+03:00

И первая неделя октября будет достаточно теплой - до плюс 22 градусов тепла. Фото: ГОПАЛО Ольга.

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Погода в городе Ростове-на-Дону на выходные 28-29 сентября 2019: тепло возвращается. Известно, что в субботу, 28 сентября, будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется до плюс 19 градусов тепла. Ветра практически не будет.

Похожая температура - от 14 до 19 градусов со знаком плюс ждет горожан и гостей донской столицы в воскресенье, 29 сентября. Правда, ближе к вечеру синоптики не исключают осадки.

Они же могут испортить настроение и в понедельник, 30 сентября.

Но есть и хорошие новости: по данным метеорологов, тепло, похоже, возвращается в регион. Так, в первую неделю октября будет до плюс 22 градусов тепла. Правда, во вторник, 1 числа, не исключены осадки в виде сильного дождя. В этот день порывы юго-западного ветра могут достигать 16 метров секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU