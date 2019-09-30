В Ростове-на-Дону сгорели три иномарки
В донской столице сразу три иномарки сгорели при ночном пожаре на площади шесть квадратных метров на улице 339-й Стрелковой дивизии.
На месте происшествия работали девять пожарных и две единицы техники. К их приезду огонь охватил автомобили «Хендай Соната», «Мазда Протеже» и «Додж». Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По информации ведомства на тушение ушло примерно десять минут. В настоящее время причины пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU