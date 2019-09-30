2019-09-30T09:30:41+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону сгорели три иномарки

Специалисты устанавливают причины пожара
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Машины потушили за 10 минутМашины потушили за 10 минутФото: Алексей БУЛАТОВ
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В донской столице сразу три иномарки сгорели при ночном пожаре на площади шесть квадратных метров на улице 339-й Стрелковой дивизии.

На месте происшествия работали девять пожарных и две единицы техники. К их приезду огонь охватил автомобили «Хендай Соната», «Мазда Протеже» и «Додж». Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации ведомства на тушение ушло примерно десять минут. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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