«Вела дневник страданий»: самая красивая мама России Полина Диброва начала зарабатывать с 13 лет
Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в подростковом возрасте. Полина рассказала, что была вынуждена пойти на работу еще в школе.
– Я начала работать в 13 лет, так как родители отказались покупать мне мой первый сотовый телефон. Заработала, – сообщила знаменитая ростовчанка, обладательница титула «Миссис Россия» Полина Диброва. - Первая всепоглощающая трепетная любовь приключилась со мной в 13 лет и продлилась три года. Вела дневник страданий. Уже позже прочла Бегбедера.
По ее словам, тогда на дворе был 2002 год. Мобильные телефоны встречались не так часто и были редкостью. Девочка заработала на дорогую покупку благодаря подработке для школьников и студентов. Всего за три года школьница стала лучшим промоутером своего агентства и получила хорошую премию. Полину Диброву даже хотели повысить и назначить менеджером по работе с промоутерами, но этим планам помешала учеба.
Будущая «Миссис Россия» рассказала о том, что в школьные годы ее дразнили из-за больших зубов, высокого роста и бюста.
ИСТОЧНИК KP.RU