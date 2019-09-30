«Вела дневник страданий»: самая красивая мама России Полина Диброва начала зарабатывать с 13 лет

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-30T13:24:03+03:00

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Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в подростковом возрасте. Полина рассказала, что была вынуждена пойти на работу еще в школе.

polinadibrova 10 фактов обо мне .... Почитайте, интересно Точнее, хотела написать 10 и увлеклась.

– Я начала работать в 13 лет, так как родители отказались покупать мне мой первый сотовый телефон. Заработала, – сообщила знаменитая ростовчанка, обладательница титула «Миссис Россия» Полина Диброва. - Первая всепоглощающая трепетная любовь приключилась со мной в 13 лет и продлилась три года. Вела дневник страданий. Уже позже прочла Бегбедера.

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По ее словам, тогда на дворе был 2002 год. Мобильные телефоны встречались не так часто и были редкостью. Девочка заработала на дорогую покупку благодаря подработке для школьников и студентов. Всего за три года школьница стала лучшим промоутером своего агентства и получила хорошую премию. Полину Диброву даже хотели повысить и назначить менеджером по работе с промоутерами, но этим планам помешала учеба.

polinadibrova Самое главное в жизни - моя семья #МояСемья Пролистните Фотографии Нас очень много Мы вместе Мы ссоримся, обижаемся и иногда кричим друг на друга ... Все это ерунда, по сравнению с этим счастьем не так просто, спустя месяц совместного отдыха, говорить про тоску и скучания , но это так чем дольше находимся, тем сложнее расстаться #ПолинаДиброва #МамаВКубе #Барселона #ОтдыхСемьей

Будущая «Миссис Россия» рассказала о том, что в школьные годы ее дразнили из-за больших зубов, высокого роста и бюста.

ИСТОЧНИК KP.RU