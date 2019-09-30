2019-09-30T13:24:03+03:00
Общество

«Вела дневник страданий»: самая красивая мама России Полина Диброва начала зарабатывать с 13 лет

Девочка с первой зарплаты купила мобильный телефон
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
полина Диброва воспитывает троих сыновей. Фото: Instagram Полины Дибровойполина Диброва воспитывает троих сыновей. Фото: Instagram Полины Дибровой
Изменить размер текста:

Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в подростковом возрасте. Полина рассказала, что была вынуждена пойти на работу еще в школе.

polinadibrovapolinadibrova
10 фактов обо мне .... Почитайте, интересно Точнее, хотела написать 10 и увлеклась.
1450 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

– Я начала работать в 13 лет, так как родители отказались покупать мне мой первый сотовый телефон. Заработала, – сообщила знаменитая ростовчанка, обладательница титула «Миссис Россия» Полина Диброва. - Первая всепоглощающая трепетная любовь приключилась со мной в 13 лет и продлилась три года. Вела дневник страданий. Уже позже прочла Бегбедера.

polinadibrovapolinadibrova
Мои девочки @dibrovaclub умеют веселиться по-настоящему Смотрю и любуюсь
6608 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По ее словам, тогда на дворе был 2002 год. Мобильные телефоны встречались не так часто и были редкостью. Девочка заработала на дорогую покупку благодаря подработке для школьников и студентов. Всего за три года школьница стала лучшим промоутером своего агентства и получила хорошую премию. Полину Диброву даже хотели повысить и назначить менеджером по работе с промоутерами, но этим планам помешала учеба.

polinadibrovapolinadibrova
Самое главное в жизни - моя семья #МояСемья Пролистните Фотографии Нас очень много Мы вместе Мы ссоримся, обижаемся и иногда кричим друг на друга ... Все это ерунда, по сравнению с этим счастьем не так просто, спустя месяц совместного отдыха, говорить про тоску и скучания , но это так чем дольше находимся, тем сложнее расстаться #ПолинаДиброва #МамаВКубе #Барселона #ОтдыхСемьей
4278 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Будущая «Миссис Россия» рассказала о том, что в школьные годы ее дразнили из-за больших зубов, высокого роста и бюста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ростовской области пытался застрелить неприятеля из ружья «Сайга»
Украинец из ревности убил жителя Ростова-на-Дону
В Ростове прошло выездное заседание Общественного совета при Фонде капремонта
В центре Ростова-на-Дону разгуливал голый мужчина
Ростовчанин продает кота-защитника за 100 тысяч рублей
Футболист Дмитрий Тарасов показал полуголую беременную жену
Ростовчанин пытался пронести наркотики в СИЗО в вафлях
Техническое обслуживание автомобиля: что важно знать
Ростовские гандболистки в составе сборной России обыграли соперниц из Швейцарии
Ростовские таможенники изъяли почти килограмм контрабандных пилюль для «похудения»
В Ростове-на-Дону сгорели три иномарки
«Люблю тебя, твой Леша»: ростовчанин публично признался девушке в чувствах
В Ростове-на-Дону задержали автовора
«Похож на Мики Рурка»: Павел Деревянко предстал перед подписчиками в новом образе
В Ростове приступили к капремонту школы и бассейна
Очевидцы: в Ростове-на-Дону нашли скальпированный труп
Взломал замок и обокрал друга: в Ростовской области поймали квартирного вора
Романтика на Западном: ростовчанин не испугался высоты, чтобы вручить букет любимой
Житель Ростовской области стал фигурантом уголовного дела за интим со школьницей
В Ростовской области в частном доме нашли изувеченный труп
В Ростовской области во время пожара пострадал человек
В Ростовской области сотрудников ДПС будут судить за взятку в 18 тысяч рублей
В Ростовской области кошек стерилизуют чаще
«Утро добрым бывает»: Ростовский Ромео с цветами забрался к любимой в окно с помощью подъемника
В Ростовской области прохожий сорвал с шеи женщины золотую цепочку