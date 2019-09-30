В центре Ростова-на-Дону разгуливал голый мужчина
В понедельник, 30 сентября, в самом центре Ростова-на-Дону в парке им. М.Горького по аллеям разгуливал голый молодой мужчина. На поведение раздетого посетителя парка пожаловались горожане.
- В полицию поступило сообщение. На место произошедшего незамедлительно выехали специалисты. Они доставили мужчину в отделение, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас в отношении нарушителя общественного порядка проводится проверка.
Прогулка "нудиста" пришлась на время, когда на улице заметно потеплело. В последний день сентября столбик термометра поднялся до +20С.
По некоторой информации, задержанный мужчина психически больной человек и давно состоит на учете у психиатра.
ИСТОЧНИК KP.RU