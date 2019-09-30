В центре Ростова-на-Дону разгуливал голый мужчина

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-30T14:12:13+03:00

голый мужчина разгуливал по аллеям парка им. М.Горького

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В понедельник, 30 сентября, в самом центре Ростова-на-Дону в парке им. М.Горького по аллеям разгуливал голый молодой мужчина. На поведение раздетого посетителя парка пожаловались горожане.

- В полицию поступило сообщение. На место произошедшего незамедлительно выехали специалисты. Они доставили мужчину в отделение, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас в отношении нарушителя общественного порядка проводится проверка.

Прогулка "нудиста" пришлась на время, когда на улице заметно потеплело. В последний день сентября столбик термометра поднялся до +20С.

По некоторой информации, задержанный мужчина психически больной человек и давно состоит на учете у психиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU