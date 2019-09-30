Павел Мамаев сыграет в составе ФК "Ростов" этой зимой

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-30T18:45:13+03:00

Заявить игрока сейчас клуб не может по юридическим причинам

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Новый игрок желто-синих скандально известный футболист Павел Мамаев сыграет в одном из товарищеских матчей уже в этом году либо на зимних тренировочных сборах. Как сообщает ФК «Ростов» со ссылкой на президента клуба Арташеса Арутюнянца,заявить игрока прямо сейчас клуб не может по юридическим причинам.

Недавно подписанный контракт Павла Мамаева рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Полузащитник будет играть за «Ростов» под 10-м номером.

- Мамаев прошел медицинское обследование в Ростове. У него прекрасные физические показания, врачи дали положительное заключение. Теперь ему предстоит большая работа по восстановлению, – отметил Арташес Арутюнянц.

Напомним, в мае нынешнего года он был приговорен к реальному сроку заключения за хулиганские действия и побои.

- История последнего года известна всем. Если бы она нас смутила, мы бы не подписали этого игрока. Эта история в прошлом. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Я уверен, что он поможет нашей команде уже весной, – сказал Арташес Арутюнянц.

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ИСТОЧНИК KP.RU