«В грязном белье не нужно копаться»: футболист «Ростова»Павел Мамаев рассказ о тюрьме

СЕГОДНЯ 18:23 2019-09-30T18:29:04+03:00

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Супруга 31-летнего футболиста Павла Мамаева Алана записала для своего YouTube-канала интервью после освобождения мужа, который был осуждён на один год и пять месяцев колонии общего режима за серию потасовок в центре Москвы.

Футболист вышел на свободу чуть больше недели назад по условно-досрочному освобождению. Алана Мамаева встретила мужа дома тортом со свечами и начала задавать вопросы.

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- Ты приехал в Москву. Какие ощущения?

- Сначала были непонятные. Ждали этого дня. Каждый день был в тревоге. Ждали подвоха от прокуратуры. Но его не оказалось. Мы с тревогой ждали неприятных новостей. На протяжении всего нашего дела были одни негативные новости.

- Как вы спали в колонии?

- На железных спальных местах, на которые кладутся матрасы. Называются они шконки. Ели всегда по-разному. Пробовали баланду. Сами немного готовили.

- Баланда вкусная?

- Да нормальная. Мы ее нечасто ели, но приходилось.

- В колонии вас били сотрудники?

- Никто нас не бил.

- Давай поговорим о наших планах. Я уже в Москве, как ты видишь.

- У меня много кто за тобой следил. Мне в Бутырке рассказывали, чем занимается жена. Я думал, что ты молодец, что не сидишь на месте.

- Мне пишут, что он придет и будет себя вести по-прежнему, потому что не изменился. Он будет гулять, изменять... Что ты можешь ответить?

- Я отвечу, что в грязно белье семьи не нужно копаться. В первую очередь нужно в себе разобраться. Счастливые люди — те люди, которые не ищут проблемы в другой семьи. Я попытаюсь разобраться, потому что многое было не так. Я считаю, что это наши личные вопросы. Нам многое нужно поменять, а кто знает повториться это или нет. Я должен сделать все, чтобы быть счастливым.

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ИСТОЧНИК KP.RU