«В грязном белье не нужно копаться»: футболист «Ростова»Павел Мамаев рассказ о тюрьме
Супруга 31-летнего футболиста Павла Мамаева Алана записала для своего YouTube-канала интервью после освобождения мужа, который был осуждён на один год и пять месяцев колонии общего режима за серию потасовок в центре Москвы.
Футболист вышел на свободу чуть больше недели назад по условно-досрочному освобождению. Алана Мамаева встретила мужа дома тортом со свечами и начала задавать вопросы.
- Ты приехал в Москву. Какие ощущения?
- Сначала были непонятные. Ждали этого дня. Каждый день был в тревоге. Ждали подвоха от прокуратуры. Но его не оказалось. Мы с тревогой ждали неприятных новостей. На протяжении всего нашего дела были одни негативные новости.
- Как вы спали в колонии?
- На железных спальных местах, на которые кладутся матрасы. Называются они шконки. Ели всегда по-разному. Пробовали баланду. Сами немного готовили.
- Баланда вкусная?
- Да нормальная. Мы ее нечасто ели, но приходилось.
- В колонии вас били сотрудники?
- Никто нас не бил.
- Давай поговорим о наших планах. Я уже в Москве, как ты видишь.
- У меня много кто за тобой следил. Мне в Бутырке рассказывали, чем занимается жена. Я думал, что ты молодец, что не сидишь на месте.
- Мне пишут, что он придет и будет себя вести по-прежнему, потому что не изменился. Он будет гулять, изменять... Что ты можешь ответить?
- Я отвечу, что в грязно белье семьи не нужно копаться. В первую очередь нужно в себе разобраться. Счастливые люди — те люди, которые не ищут проблемы в другой семьи. Я попытаюсь разобраться, потому что многое было не так. Я считаю, что это наши личные вопросы. Нам многое нужно поменять, а кто знает повториться это или нет. Я должен сделать все, чтобы быть счастливым.
ИСТОЧНИК KP.RU